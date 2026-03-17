В ряженке, произведенной в РТ, обнаружили кишечную палочку

В ряженке, произведенной одним из предприятий Татарстана, нашли кишечную палочку.

Как сообщают в Россельхознадзоре по РТ, бактерии были обнаружены во время лабораторного исследования образцов с долей жира 2,5%. Их наличие означает, что продукт не был качественно обработан и может вызвать отравление. Кроме того, в образцах обнаружили дрожжи и плесень, которые приводят к появлению спиртового привкуса и прогорклого запаха ряженки.

В ведомстве призвали татарстанцев обращать внимание на сроки годности и целостность упаковки, а купленный продукт советуют хранить в холодильнике, вдали от солнечного света.