Происшествия 19 ноября 2025 11:24

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на предприятии

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий региона произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают экстренные службы и оценивается нанесенный ущерб.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что сегодня утром над Рязанской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА.

