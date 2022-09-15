В ряде стран СНГ местные СМИ развернут кампанию в поддержку русского языка

Телекомпании и радиостанции стран СНГ хотят развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в рамках Года русского языка как языка межнационального общения. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было приняло на совместном заседании Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников СНГ и Административного совета Межгосударственного информационного пула.

В мероприятии участвовали представители России, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Беларуси, а также межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и почетные гости из Узбекистана и Туркменистана.

Ранее исполком СНГ сообщал о том, что всег в плане содержится порядка 200 пунктов. Это гуманитарные, научно-образовательные, культурно-просветительские мероприятия, а также различные форумы, лектории и встречи, направленные на повышение квалификации педагогов русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечения граждан стран СНГ к обучению в российских вузах.