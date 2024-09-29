В ряде регионов России, включая Татарстан, жалуются на сбои в TikТок

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Сразу в нескольких регионах России жители пожаловались на сбои в работе TikТок. Обращения были зафиксированы на портале «Сбой.РФ».

Согласно опубликованному графику, количество жалоб начало увеличиваться с 23:15 28 сентября, а пик пришелся на 23:45, когда поступило более 400 жалоб от пользователей. Однако, начиная с 00:00 29 сентября, число обращений начало уменьшаться.

Чаще всего с проблемами в данной соцсети сталкивались жители Москвы (33%), Санкт-Петербурга (11%), Краснодарского края (6%), Московской (5%), Ростовской (4%), Самарской (3%), Нижегородской (3%) областей, Татарстана (3%), Башкортостана (2%), а также Свердловской (2%) и Челябинской (2%) областей.



«Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», - сообщается на сайте «Сбой.РФ».