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В ряде регионов могут запретить работу майнеров криптовалют
Министерство энергетики РФ предложило запретить деятельность майнеров криптовалют в нескольких регионах начиная с декабря 2024 года. Вопрос будет рассмотрен на межправительственной комиссии 18 ноября, передает ТАСС.
«Да, есть предложение от Минэнерго, будем обсуждать на правкомиссии 18 ноября», — отметил источник агентства.
Министерство считает целесообразным ввести запрет на майнинг цифровых валют в регионах с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территориях с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита. Также подчеркивается, что правительство вправе вводить ограничения на майнинг в отдельных областях или территориях. Это решение принимается правкомиссией на основе предложений Минэнерго и глав регионов.
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