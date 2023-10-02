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В ряде районов Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов
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Фото: © «Татар-информ»
Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о сохранении в некоторых районах республики высокой пожарной опасности лесов.
«В период с 3 по 9 октября 2023 года местами в южных и восточных районах РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», — говорится в сообщении.
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