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Руc Тат
Общество 2 октября 2023 11:57

В ряде районов Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов

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В ряде районов Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов
Фото: © «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о сохранении в некоторых районах республики высокой пожарной опасности лесов.

«В период с 3 по 9 октября 2023 года местами в южных и восточных районах РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», — говорится в сообщении.

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