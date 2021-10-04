В ряде районов Татарстана ожидается приостановка телевещания из-за профилактики

В некоторых населенных пунктах Татарстана ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала из-за профилактических работ. Это коснется ряда маломощных объектов вещания в Аксубаеве, Актаныше, Исергапове, Кукморе, Черемшане и других населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«В день проведения профилактических работ с 09.00 до 15.00 на указанных объектах будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и FM-радиостанций», — объяснили в пресс-службе ведомства.

С полным списком объектов, подпадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте Смотрицифру.рф.