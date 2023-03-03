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Общество 3 марта 2023 03:20

В ряде районов Татарстана 6 и 9 марта временно приостановится радио- и телевещание

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6 и 9 марта в Татарстане пройдут плановые профилактические проверки радиотелевизионного оборудования на маломощных объектах телерадиовещания. Об этом сообщает Минцифры со ссылкой на филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

«Будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиостанций», – отмечается в сообщении.

Работы пройдут с 9 утра и до 3 часов дня на РТС Апастово (6 марта) и РТС Азнакаево и Большая Турма (9 марта).

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