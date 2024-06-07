В ряде районов Казани уровень загрязняющих веществ оказался превышен

Экологи зафиксировали превышение загрязняющих веществ — сероводорода и формальдегида в трех районах столицы РТ.

Проверки прошли в период с 1 по 7 июня, сообщает пресс-служба министерства экологии Республики Татарстан. Их проводили при помощи автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА).

По итогам проверок, сероводород оказался превышен на улице Павлюхина рядом с домом №75, улице Максимова, недалеко от дома №76 и на проспекте Шакирова, у дома №3.

На остальных АСКЗА, расположенных в Казани, превышения загрязняющих веществ не фиксировались.

Также в Минэкологии добавили, что хроматограф по измерению фенола на АСКЗА-4 (улица Четаева, дом №26) с 16 мая проходит диагностику и ремонт в обслуживающей организации. Газоанализатор по определению диоксида азота на АСКЗА-5 (улица Шакирова, дом №3) находится на ежегодной поверке.