В ряде поселков Казани сутки не будет воды

Несколько жилых массивов в Кировском районе Казани останутся на сутки без воды. Ее не будет в период с 9:00 8 августа до 9:00 9 августа, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение затронет поселки Юдино, Красная Горка, Калинина, Новое Аракчино, Старое Аракчино.

Также в этот период возможно понижение давления воды в поселке Новое Юдино. Ориентировочно водоснабжение будет до третьего этажа, но не исключены перебои.

Причина временных неудобств - подключение переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки подаются по телефону: +7(843)231-62-60.