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Новости Татарстана и Казани
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В ряде поселков Казани сутки не будет воды
Несколько жилых массивов в Кировском районе Казани останутся на сутки без воды. Ее не будет в период с 9:00 8 августа до 9:00 9 августа, сообщает МУП «Водоканал».
Отключение затронет поселки Юдино, Красная Горка, Калинина, Новое Аракчино, Старое Аракчино.
Также в этот период возможно понижение давления воды в поселке Новое Юдино. Ориентировочно водоснабжение будет до третьего этажа, но не исключены перебои.
Причина временных неудобств - подключение переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.
При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки подаются по телефону: +7(843)231-62-60.
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