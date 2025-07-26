В ряде поселков Казани отключат воду из-за подключения новых водопроводов

В связи с подключением двух водопроводных линий для нового объекта «Центр врача общей практики и педиатра» в жилом массиве Вишневка, с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля 2025 года будет временно приостановлено водоснабжение в следующих населенных пунктах:

Поселок Салмачи:

Атнинская ул. (116, 117, 117а, 117б, 118, 119, 124, 124а, 125, 126, 126а, 126б, 127, 128, 129, 131, 159, 161)

Раздольный пер. (четные номера с 2 по 6, нечетные — с 1 по 23)

Стройная ул. (16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 34д корп.1,2,3)

Центральная 2-я ул. (нечетные номера с 141 по 159в)

Ак чэчэклэр, Жемчужная, Фиалковая, Черноплодная – все дома.

Поселки Вишневка, Новая Вишневка, Привольный – все улицы.

Вода будет доставляться автоцистернами по заявкам. Чтобы заказать доставку, можно обратиться по телефону: +7(843)231-62-60.