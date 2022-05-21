В ряде домов Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды

Некоторые жители Вахитовского района Казани почти на сутки останутся без воды, сообщает МУП «Водоканал».

Ранее планировалось, что водоснабжение в этих домах прекратится 23 мая, однако затем отключение перенесли на конец месяца.

Так, с 9 утра 30 мая до 6 утра следующего дня не будет воды у жителей следующих домов:

№8а по улице Миннуллина;

№10, 10 корпус 1, 12, 12в по улице Назарбаева;

№40, 44 по улице Ново-Песочная;

№107 по улице Островского;

№37 по улице Павлюхина;

№17, 27, 29 по улице Салимжанова;

№14, 22, 53 (детсад № 24), 81, 87, 89 по улице Спартаковская.

Отключение связано с проведением работ на водопроводе, расположенном по улице Островского.

Жителям указанных домов необходимо запастись водой заранее. Также «Водоканал» будет направлять автоцистерны с водой по заявкам жителей. Оставить их можно по номеру +7(843)231-62-60.