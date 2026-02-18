В ряде домов Вахитовского района Казани отключили воду из-за порыва на водопроводе
В Вахитовском районе Казани специалисты МУП «Водоканал» устраняют порыв на водопроводе 1965 года постройки на улице Ахтямова, 26а. Как сообщили в предприятии, работы осложнены наличием смежных коммуникаций, глубиной залегания трубы и промерзанием почвы.
После проведения земляных работ специалисты определят характер повреждения и выберут метод восстановления аварийного участка.
На время ремонта водоснабжение отключено по адресам:
- Ахтямова, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а;
- К. Тинчурина, 21;
- С. Садыковой, 30;
- Татарстан, 43а;
- Ф. Карима, 27.
Ориентировочный срок восстановления водоснабжения – 18 февраля к 23:00. Одновременно с аварийно-восстановительными работами сотрудники предприятия очищают наледь и обрабатывают дорогу.