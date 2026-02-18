В ряде домов Вахитовского района Казани отключили воду из-за порыва на водопроводе

В Вахитовском районе Казани специалисты МУП «Водоканал» устраняют порыв на водопроводе 1965 года постройки на улице Ахтямова, 26а. Как сообщили в предприятии, работы осложнены наличием смежных коммуникаций, глубиной залегания трубы и промерзанием почвы.

После проведения земляных работ специалисты определят характер повреждения и выберут метод восстановления аварийного участка.

На время ремонта водоснабжение отключено по адресам:

Ахтямова, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а;

К. Тинчурина, 21;

С. Садыковой, 30;

Татарстан, 43а;

Ф. Карима, 27.

Ориентировочный срок восстановления водоснабжения – 18 февраля к 23:00. Одновременно с аварийно-восстановительными работами сотрудники предприятия очищают наледь и обрабатывают дорогу.