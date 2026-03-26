В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

В Вахитовском районе Казани с 09.00 31 марта до 09.00 1 апреля будет прекращена подача воды в связи с выполнением работ по подключению водопровода ЖК по ул. Габдуллы Тукая к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

– Ахтямова, 16, 18а, 6, 1, 7, 14, 18/94;

– Габдуллы Тукая, 102, 106а; 89, 91, 91а, 94/18, 97, 97 корп.1, 97а корп.1, 102а, 104, 108, 110, 112, 112г, 114, 114а;

– Шигабутдина Марджани, 42а; 40, 44;

– КСКа, 3.

«Под отключение попадают 5 многоквартирных домов и 10 административных зданий», – отметили в предприятии.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.