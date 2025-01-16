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В ряде домов Советского района Казани сутки не будет воды
В нескольких домах Советского района столицы РТ не будет воды с 09.00 23 января до 09.00 24 января.
Как сообщает казанский водоканал, воду отключат по адресам:
ул. Ад. Кутуя, дома №130, 183;
ул. Р. Зорге, дома №11а, 11а корп.1,3; 13а корп.1; 13б корп.1, 2; 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31а корп.2, 4;
ул. Родины, 24а, 24б, 24в, 24г, 26а, 26б, 26в, 26г, 26е, 1, 1/2, 1в, 11, 20, 24, 24 корп.1, 2; 24 стр. 3,4; 24д, 24е, 24и, 24к, 26д, 33 корп. 3, 4, 5, 6, 7; 33а, 33а/1, 33в, 33д, 33а корп. 1,1/4, 2, 3, 4, 5, 5/12, 6, 7, 8, 9, 10, 13/24, 25/38.
Причина ограничительных мер - подключение ЖК по ул. Родины, д. 1 (корп. 1 - 5) к централизованным сетям водоснабжения города.
При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
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