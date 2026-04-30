В ряде домов Советского района Казани сегодня временно отключат воду

В Советском районе Казани сегодня с 10:00 и ориентировочно до 18:00 будет прекращена подача воды в связи с аварийной ситуацией на водопроводе по адресу ул. Космонавтов, 21. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

Академика Губкина, 2а, 14;

Космонавтов, 7, 9, 11, 11а, 11б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29б, 29в, 29/1, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 41б, 42, 49, 49а, 51, 53, 55.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

«Приложим все усилия, чтобы завершить работы как можно раньше», – отметили на предприятии.