В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

В некоторых домах Советского района Казани временно отключат воду. Причиной тому послужили работы по подключению переложенного участка водопровода централизованным сетям водоснабжения.

Отключение водоснабжения будет действовать с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября. С перечнем адресов, где будет прекращена подача воды, можно ознакомиться в Telegram-канале «Водоканала».

Для размещения автоцистерн с водой казанцы могут оставить заявку по телефону: +7(843)231-62-60.