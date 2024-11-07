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Общество 7 ноября 2024 11:18

В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

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В некоторых домах Советского района Казани временно отключат воду. Причиной тому послужили работы по подключению переложенного участка водопровода централизованным сетям водоснабжения.

Отключение водоснабжения будет действовать с 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября. С перечнем адресов, где будет прекращена подача воды, можно ознакомиться в Telegram-канале «Водоканала».

Для размещения автоцистерн с водой казанцы могут оставить заявку по телефону: +7(843)231-62-60.

#отключение воды #советский район казани #Казань
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