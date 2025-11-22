news_header_top
Общество 22 ноября 2025 09:39

В ряде домов Советского и Приволжского районов Казани понизят давление воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

МУП «Водоканал» предупреждает жителей Советского и Приволжского районов Казани о возможных кратковременных перебоях в подаче воды и понижении давления.

Ограничения связаны с подключением водопроводных сетей в деревне Куюки к системе централизованного водоснабжения.

Работы будут проводиться с 09:00 25 ноября 2025 года до 11:00 26 ноября 2025 года.

Под временные ограничения попадут дома по улицам:

  • Абубекира Терегулова;
  • Дубравная;
  • Затлы;
  • Комиссара Габишева;
  • Салиха Батыева;
  • Дмитрия Менделеева;
  • Кул Гали – 1, 2, 2, 2а, 2б, 2к1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6ак1, 6б, 7, 7а, 7б, 7бк1, 7б к2, 8, 8а, 9, 9а, 9/1, 9/3, 10, 10а, 10б, 11/52а, 11/52б, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 18, 20, 21а, 21б, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36;
  • Пр-кт Победы – 50а, 50б, 50г, 56, 56а, 56г, 58, 58а, 60, 62, 62к1, 62к2, 62к3, 62к4, 64, 66, 68, 68а, 70, 70а, 71а, 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 72/1, 18, 18к1, 18а 18б, 18в, 18г, 20, 20к1, 22, 24, 24а, 26, 30, 30к1, 30к2, 30к3, 30к4, 32, 34, 34а, 34б, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 46г, 48, 48к2, 48а, 48в;
  • Рихарда Зорге – 70, 71, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 81, 81а, 81ак1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 98, 98а, 99, 100, 100к1, 101, 102, 103, 104/1104к2/1, 105, 107, 109, 109а, 111, 113, 119, 121, 135, 66, 66к1, 66к2, 66к3, 66к5, 66к6, 66а, 66б, 66в, 66е, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 667, 68, 68к1, 68/1, 68/2, 68/3;
  • Сафиуллина – 20к1, 20к2, 20к3, 20 к.4, 20а, 21, 21а, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 7а, 7б, 8, 10, 12, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 17ак1, 17ак2, 17ак3, 17б, 18, 1а, 2, 3, 5, 5к1, 5к2, 5к2/1, 5а, 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6к1, 6к2, 6к3, 6б, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 54, 56, 56а;
  • Юлиуса Фучика – 2, 2б, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 12, 12а, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 51, 52, 52к1, 52к3, 52к4, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 62, 62а, 64/1, 64к1, 64к2, 64к3, 64в, 64д, 64е, 64б/1, 66, 68, 68а, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74/14, 75, 79, 79а, 79б, 83, 85, 85а, 87, 87а, 91, 91а, 93б, 95/9, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 105, 105а, 105б, 105в, 105г, 105е, 105ак1, 105ак3, 105к4, 105ак5, 105ак6, 105ак8, 107, 107а, 109;
  • Академика Завойского – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 36, 40, 42, 11, 13, 15, 17, 17а, 21, 21а, 21б, 23, 25, 27;
  • Гали Динмухаметова – 40, 42, 44, 46, 48, 48а.

Для обеспечения жителей водой на период работ будут установлены автоцистерны. Заявки на их размещение принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

#понижение давления водоснабжения #МУП «Водоканал» #советский район казани #Приволжский район
