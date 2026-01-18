В ряде домов Приволжского района отключили водоснабжение из-за аварии на Дубравной

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Приволжском районе приостановлено водоснабжение из-за аварийной ситуации на водопроводе по улице Дубравная, 31. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Водоснабжение прекращено с 16:30 18 января и будет восстановлено после устранения аварии, ориентировочно до 00:00 19 января. На месте работают аварийные бригады.

Отключение затронуло дома по следующим адресам:

улица Абубекира Терегулова: 4, 6А, 8;

улица Дубравная: 8А, 10, 15, 21, 23, 25А, 25Б, 25В, 27, 27А, 33к1, 33к2, 33к3, 35А, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4, 43, 45В, 61к1, 61к2, 61к3, 61к4, 63к1, 63к2, 65;

улица Юлиуса Фучика: 18, 20.

В предприятии сообщили, что прикладывают все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее.