news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 февраля 2026 16:12

В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду из-за работ на водопроводе

Читайте нас в
Телеграм
В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду из-за работ на водопроводе
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Приволжском районе Казани с 9.00 25 февраля до 12.00 26 февраля будет прекращена подача воды в связи с выполнением работ по переврезке переложенного участка водопровода по ул. 33-й Военный городок. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

  • ул. Бутырская, территория Военный городок-33, Красноуральская, Майская, Майский переулок, Матроса Железняка, Рашита Салахова, Селекционная, Шишкина, Ярдем;
  • Оренбургский тракт, 24а, 24б, 24в, 22, 22а, 22б, 22в, 26а, 32, 44, 46, 74, 88, 100а.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

В предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки.

#отключение воды #Приволжский район #МУП «Водоканал»
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026