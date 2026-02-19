В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду из-за работ на водопроводе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Приволжском районе Казани с 9.00 25 февраля до 12.00 26 февраля будет прекращена подача воды в связи с выполнением работ по переврезке переложенного участка водопровода по ул. 33-й Военный городок. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

ул. Бутырская, территория Военный городок-33, Красноуральская, Майская, Майский переулок, Матроса Железняка, Рашита Салахова, Селекционная, Шишкина, Ярдем;

Оренбургский тракт, 24а, 24б, 24в, 22, 22а, 22б, 22в, 26а, 32, 44, 46, 74, 88, 100а.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

В предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки.