В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду

В связи с подключением общежития Казанского аграрного университета к централизованным сетям водоснабжения в ряде домов Приволжского района Казани отключат воду. Ее не будет сутки – с 9 утра 13 февраля, до 9 утра 14 февраля, сообщили в МУП «Водоканал».

Не будет воды по адресам:

Р. Гареева, 78а, 90 корп. 1, 2, 3, 4; 62, 76, 78, 78б; 80;

Ферма-2, 10, 74а, 75, 76, 78, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 98, 98а, 98б, 2, 2/1, 2/2, 3а, 3б, 39а, 44, 49, 50, 53, 59, 59/1, 59/2, 72, 74, 74б, 76а, 79, 79 корп. 1, 2, 3, 4; 82а, 84, 85, 98в.

Автоцистерны с водой расположат согласно заявок, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60.

«Приносим извинения за временные неудобства. Приложим всевозможные усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – отметили в водоканале.