В ряде домов по улицам Вишневского и Бойничная в Казани отключат воду

В некоторых домах Вахитовского района столицы РТ отключат воду. Меры вводят в связи с аварийными работами на водопроводных сетях около дома №6 по улице Бойничная и дома №61 по улице Вишневского, сообщает Администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Уточняется, что воды не будет с 09:00 22 января и до окончания работ. Отключение пройдет по следующим адресам:

- ул. Бойничная дома №3, 3а, 6, 8;

- ул. Вишневского, дома №55, 57, 59, 61.

По вопросам подвоза воды жители могут обратиться в Водоканал по телефону: 231-62-60.

Также водителей просят не парковать авто на площадке между упомянутыми домами.