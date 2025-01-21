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В ряде домов по улицам Вишневского и Бойничная в Казани отключат воду
В некоторых домах Вахитовского района столицы РТ отключат воду. Меры вводят в связи с аварийными работами на водопроводных сетях около дома №6 по улице Бойничная и дома №61 по улице Вишневского, сообщает Администрация Вахитовского и Приволжского районов города.
Уточняется, что воды не будет с 09:00 22 января и до окончания работ. Отключение пройдет по следующим адресам:
- ул. Бойничная дома №3, 3а, 6, 8;
- ул. Вишневского, дома №55, 57, 59, 61.
По вопросам подвоза воды жители могут обратиться в Водоканал по телефону: 231-62-60.
Также водителей просят не парковать авто на площадке между упомянутыми домами.
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