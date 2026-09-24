В ряде домов Ново-Савиновского района отключили холодную воду из-за аварии
В Ново-Савиновском районе Казани 24 сентября из-за аварийных работ отключили холодную воду. Водоснабжение планируют восстановить примерно к 22:00, сообщает МУП «Водоканал».
В частности, отключение затронуло дома по адресам:
- ул. Адоратского: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 28а, 30а, 36ак1, 36ак2, 44а, 42а, 34б, 34в, 36б, 36в;
- ул. Гаврилова: 30, 30а, 30б, 30в, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 54Б, 56к1, 56к2, 56к3, 56к4, 56к5, 56к6, 56к7;
- ул. Маршала Чуйкова: 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 77а, 79а, 89а, 93а.
Авария произошла на водопроводе, построенном в 1989 году. На месте работают специалисты. Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами.