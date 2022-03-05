В ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключат воду 10 марта

В Ново-Савиновском районе Казани 10 марта ожидается отключение воды. Водоснабжение прекратится в 9 утра и будет отсутствовать до 23.59 этого же дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отключение затронет дома 30, 30/4, 30/5, 30а по улице Гаврилова, а также 91, 93, 93/1, 93а, 93а/1 по улице маршала Чуйкова. Причиной станет подключение водопровода.

В «Водоканале» порекомендовали жителям указанных домов заранее запастись водой. Также можно оставить заявку на подвоз воды по номеру 7(843)231-62-60.