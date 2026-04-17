Общество 17 апреля 2026 09:30

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани на сутки отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Ново-Савиновском районе Казани с 9:00 23 апреля до 9:00 24 апреля будет прекращена подача воды в связи с выполнением работ по подключению водопровода объекта по ул. Лаврентьева. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

– Адоратского, 21Б, 21в;

– Академика Лаврентьева, 1а, 1/1, 3, 3 корп.1,2; 3а, 3а корп.1,2,3,4,5; 3Б, 10а;

– Фатыха Амирхана, 12а, 12Б, 12.

Под отключение попадают 2 многоквартирных дома и 4 административных здания.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

#отключение воды #Ново-Савиновский район #МУП «Водоканал» #казанский водоканал
