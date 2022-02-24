В ряде домов Нижнекамска до 5 марта отключили горячую воду

В ряде домов Нижнекамска на нескольких улицах приостановлена подача горячей воды на десять дней. Причина — плановый ремонт теплового оборудования на ЦТП-40. Об этом сообщает Департамент ЖКХ Нижнекамска.

С сегодняшнего дня с 8 утра и до 17.00 5 марта горячей воды не будет в домах № 1, 1А, 5, 7, 9, 11, 13/50 по улице Лесная; № 44, 46, 48, 52, 54 по ул. Гагарина и 2А, 2Б на ул. Менделеева.

Также в связи с плановой механической очисткой и ремонтом системы водоподготовки в ЦТП-17 горячая вода отключена по адресам: Тихая аллея, 4, 6, 8 и Школьный бульвар 7/2, 9, 11/1. Здесь подача воды приостановлена с сегодняшнего утра до 17.00 25 февраля.