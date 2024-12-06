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Общество 6 декабря 2024 15:41

В ряде домов на ул.Искра в Казани ограничили теплоснабжение

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Дома №9, 11 и 13 на улице Искра в Казани временно остались без теплоснабжения. Причиной стало устранение дефекта на теплотрассе, сообщили в мэрии столицы РТ со ссылкой на «Казэнерго».

Ожидается, что в стандартном режиме подача тепла возобновится в 18.00.

Казанцам напомнили, что при проблемах с теплоснабжением они могут обратиться в диспетчерскую службу «Казэнерго» по номеру +7(843)211-61-68.

#теплоснабжение #ограничение
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