В ряде домов на ул.Искра в Казани ограничили теплоснабжение

Дома №9, 11 и 13 на улице Искра в Казани временно остались без теплоснабжения. Причиной стало устранение дефекта на теплотрассе, сообщили в мэрии столицы РТ со ссылкой на «Казэнерго».

Ожидается, что в стандартном режиме подача тепла возобновится в 18.00.

Казанцам напомнили, что при проблемах с теплоснабжением они могут обратиться в диспетчерскую службу «Казэнерго» по номеру +7(843)211-61-68.