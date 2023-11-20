В ряде домов на улице Фучика в Казани отключили воду из-за аварии

В Казани по адресам улица Юлиуса Фучика, дома № 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 105Ак.1, 105А, 107А, 105Б отключили воду. Причина – авария на сетях МУП «Водоканал», пишут в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ.

«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы закончить работы по устранению аварии как можно скорее», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при необходимости жильцы смогут заказать автоцистерны с водой по телефону: +7(843)231-62-60.