В ряде домов Московского района Казани временно отключат водоснабжение
В Московском районе Казани с 10:00 до 19:00 29.12.2025 будет прекращено водоснабжение в связи с аварийной ситуацией на водопроводе на ул. Рахимова. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Отключение коснется домов по улицам:
- Выборгская, 2, 3, 4;
- Рахимова, 8к13, 8к26, 23Ак1;
- Желатиновая;
- Сосновая;
- Ютазинская;
- Заводская.
Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.
На предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.