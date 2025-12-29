news_header_top
Общество 29 декабря 2025 09:14

В ряде домов Московского района Казани временно отключат водоснабжение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Московском районе Казани с 10:00 до 19:00 29.12.2025 будет прекращено водоснабжение в связи с аварийной ситуацией на водопроводе на ул. Рахимова. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по улицам:

  • Выборгская, 2, 3, 4;
  • Рахимова, 8к13, 8к26, 23Ак1;
  • Желатиновая;
  • Сосновая;
  • Ютазинская;
  • Заводская.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

На предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.

#Московский район #отключение воды #МУП «Водоканал»
