В ряде домов Московского и Ново-Савиновского районов Казани сутки не будет воды

В нескольких домах Московского и Ново-Савиновского районов Казани не будет воды с 9 часов 10 декабря до 9 часов 11 декабря.

Как сообщает МУП «Водоканал», воду на озвученный срок отключат на адресах:

улица Волгоградская, дома №1, 2а, 3, 3а, 5, 7, 7/1, 8, 8/2, 8 корп.1, 2; 9, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14а, 14б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а;

улица Декабристов, дома №100, 100б, 102, 102 корп.1; 104, 106, 106а, 106б, 106 корп.1; 108, 108а, 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114 корп.1; 116, 127;

проспект Ибрагимова, дома №34, 34/2, 36, 38, 40/24, 42/7;

улица Ленская, дома №2, 3а, 3а/1, 4, 10;

улица Тверская, дома №2а, 3, 5, 5а, 5а корп.1; 6, 7, 9, 9а, 9б;

проспект Ямашева, дома № 1, 4, 5, 6, 7/42, 8, 10, 10 корп.1; 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/40.

Помимо этого, в ряде домов понизят давление воды. Полный список смотрите по ссылке.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки подаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Уточняется, что причина отключения – подключение водопроводных сетей к централизованным сетям водоснабжения.