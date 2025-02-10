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Общество 10 февраля 2025 09:58

В ряде домов Кировского района Казани временно отключат воду

В ряде домов Кировского района Казани отключат воду. В домах Вахитовского и Приволжского районов напор может ослабнуть, сообщает пресс-служба городского водоканала.

«В связи с подключением переложенного аварийного участка водопровода по улице Боевая к централизованным сетям водоснабжения с 01.00 часов 12.02.2025 до 09.00 часов 14.02.2025 будет отключена вода по нескольким адресам Кировского района, а также может быть слабый напор и кратковременные перебои в подаче воды в части Вахитовского и Приволжского районов», – говорится в сообщении.

Полный список адресов опубликован на официальном сайте организации. Автоцистерны с водой расположат по заявкам, их принимают по телефону: +7(843)231-62-60.

«Приносим извинения за временные неудобства. Приложим всевозможные усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – заключили в водоканале.

#отключение воды #Кировский район
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