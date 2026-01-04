В ряде домов Кировского района Казани временно отключат водоснабжение
В Кировском районе Казани 5 января ориентировочно с 09:30 и до 21:00 будет прекращено водоснабжение в связи с производством аварийных работ на водопроводных сетях на ул. Равнинной, 31. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Отключение коснется домов на улицах:
- Минусинской, 1к.1, 1к.2, 2, 1А;
- Приволжской, 102 к.1,102 к.2, 102 к.3, 106;
- Звёздной, 6,15, 17, 19;
- Водников, 56;
- Завокзальной, 57, 144;
- пос. Калининский.
Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.
На предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.