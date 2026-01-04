В ряде домов Кировского района Казани временно отключат водоснабжение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Кировском районе Казани 5 января ориентировочно с 09:30 и до 21:00 будет прекращено водоснабжение в связи с производством аварийных работ на водопроводных сетях на ул. Равнинной, 31. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов на улицах:

Минусинской, 1к.1, 1к.2, 2, 1А;

Приволжской, 102 к.1,102 к.2, 102 к.3, 106;

Звёздной, 6,15, 17, 19;

Водников, 56;

Завокзальной, 57, 144;

пос. Калининский.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

На предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.