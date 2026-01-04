news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 января 2026 16:49

В ряде домов Кировского района Казани временно отключат водоснабжение

Читайте нас в
Телеграм
В ряде домов Кировского района Казани временно отключат водоснабжение
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Кировском районе Казани 5 января ориентировочно с 09:30 и до 21:00 будет прекращено водоснабжение в связи с производством аварийных работ на водопроводных сетях на ул. Равнинной, 31. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов на улицах:

  • Минусинской, 1к.1, 1к.2, 2, 1А;
  • Приволжской, 102 к.1,102 к.2, 102 к.3, 106;
  • Звёздной, 6,15, 17, 19;
  • Водников, 56;
  • Завокзальной, 57, 144;
  • пос. Калининский.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

На предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.

#отключение воды #Кировский район Казани #муп водоканал
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

3 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026