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В ряде домов Кировского района Казани отключат воду
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В некоторых домах Кировского района Казани временно отключат воду. Причиной тому послужили работы по подключению участка водопровода к централизованным сетям. Об этом сообщили в «Водоканале».
Отключение воды запланировано на период с 09:00 7 ноября до 11:00 8 ноября. Со списком адресов, которых коснется прекращение водоснабжения можно ознакомиться в Telegram-канале «Водоканала».
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