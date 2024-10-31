В ряде домов Кировского района Казани отключат воду

В некоторых домах Кировского района Казани временно отключат воду. Причиной тому послужили работы по подключению участка водопровода к централизованным сетям. Об этом сообщили в «Водоканале».

Отключение воды запланировано на период с 09:00 7 ноября до 11:00 8 ноября. Со списком адресов, которых коснется прекращение водоснабжения можно ознакомиться в Telegram-канале «Водоканала».