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В ряде домов Кировского района Казани не будет воды
В некоторых домах Кировского района Казани менее чем на сутки отключат воду. Причиной тому послужили аварийно-ремонтные работы на водопроводе.
Водоснабжение будет отключено с 09:00 2 ноября до 06:00 3 ноября. С перечнем адресов, которых коснется отключение, можно ознакомиться в Telegram-канале «Водоканала».
Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах в ряде домов ожидается понижение давления воды. С перечнем адресов можно ознакомиться на сайте «Водоканала».
Автоцистерны с водой будут размещены в соответствии с поступившими заявками.
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