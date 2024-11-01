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Общество 1 ноября 2024 15:41

В ряде домов Кировского района Казани не будет воды

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В некоторых домах Кировского района Казани менее чем на сутки отключат воду. Причиной тому послужили аварийно-ремонтные работы на водопроводе.

Водоснабжение будет отключено с 09:00 2 ноября до 06:00 3 ноября. С перечнем адресов, которых коснется отключение, можно ознакомиться в Telegram-канале «Водоканала».

Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах в ряде домов ожидается понижение давления воды. С перечнем адресов можно ознакомиться на сайте «Водоканала».

Автоцистерны с водой будут размещены в соответствии с поступившими заявками.

#отключение воды #Кировский район #Казань
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