В ряде домов Кировского района Казани на сутки отключат воду

В Кировском районе Казани с 23:00 29 марта до 24:00 30 марта будет прекращена подача воды в связи с выполнением работ по подключению нового участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

пос. Юдино, улицы Березовая, Берсутская, Бирюзовая, Больничная, Ветровая, Воркутинская, Гаванская, пер. Гаванский, пер. Герцена, Железнодорожников, Ильича, Колымская, Лейтенанта Красикова, Магазинная, Молодогвардейская, Нижняя, Новостройки, Односторонняя Парковая, Окраинная, пер. Первомайский, Политехническая, Привокзальная, Приволжская, Прирельсовая, Революционная, пер. Революционный, Сортировочная, Тепловозников, пер. Тихий, Ферганская, Черемховская, Черногорская, Яна Юдина;

пос. Калинина, улицы Завокзальная, Равнинная, Поперечно-Равнинная, пер. Грушевый, пер. Яблоневый, Чусовая, Параллельная, пер. Кедровый, пер. Лиственный, пер. Ореховый, Красноборская 2-я, пер. Липовый, Еловая, Ново-Аракчинская, Красноборская 1-я, пер. Ясеневый, Поперечно-Красноборская, Звездная, Красноборская 3-я, пер. Березовый;

пос. Красная горка, улицы Приволжская, Водников, Объединенная, Березовая, Новостройки, Богатырская, Гипсовая, пер. Дружный, Привокзальная, Лунная, Берсутская, пер. Тихий, Чукотская, пер. Зеленый, Дубъязская, Каширская, Прирельсовая;

пос. Новое Аракчино, улицы Приволжская, Новгородская, Завокзальная, Старо-Аракчинская 2-я, Летняя, Гипсовая, Станюковича, Тальниковая, Вагонная, пер. Поселковый, Лаишевская, пер. Новгородский, Минусинская, пер. Прибрежный, Запрогонная, пер. Железнодорожный, пер. Тальниковый, Поперечно-Тальниковая;

пос. Старое Аракчино, улицы Гумера Баширова, Затонская, Приволжская, Старо-Аракчинская, Старо-Аракчинская 2-я, 2, 2Б, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10Б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10и, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

На предприятии отметили, что работы связаны с подключением нового водопровода, который вынесли из зоны строительства автомобильной дороги с путепроводом через ж/д пути от дублера Горьковского шоссе.

«Подключать будут трубу диаметром 500 мм – для такого объема водопровод необходимо постепенно отключать и также постепенно заполнять водой, чтобы предотвратить гидроудары, поэтому на все работы запланировано чуть больше суток», – говорится в сообщении.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.