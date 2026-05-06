В ряде домов Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Авиастроительного района Казани ожидается отключение водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отмечается, что причиной прекращения подачи воды станет выполнение работ по врезке вновь проложенных сетей ЖК по ул. Годовикова к централизованным сетям водоснабжения.

C 09.00 15 мая до 11.00 16 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам:

Айдарова, 7;

Академика Павлова, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13Б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а; 1, 1а, 1г/1, 1г/2, 2а, 3, 6а, 11а, 13а, 13в, 19а/2г, 29;

Дементьева, 39, 43, 43а корп.1;

Лукина, 37, 42а, 46, 48; 40, 48а;

Максимова, 4Б;

Малая Печерская, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а;

Молодежная, 3, 3а; 3Б;

Симонова, 2Б, 6; 2, 2/1, 2/2, 2г/19а, 5, 37а;

Чайковского, 19.

Под отключение попадают 30 многоквартирных домов, 6 административных зданий и 7 социальных учреждений.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

«Просим жителей скорректировать планы и заранее запастись водой. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Приложим все усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – отметили в предприятии.