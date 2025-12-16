В ряде домов Авиастроительного района Казани временно отключат водоснабжение
В Авиастроительном районе Казани 16 декабря с 9:00 будет временно прекращено водоснабжение в связи с аварийными работами на водопроводных сетях по адресу ул. Пятигорская, 67. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Отключение продлится до полного устранения аварии и коснется домов по улицам:
- ул.1,2,3,4,5-я Муромская,
- ул. Зелинского,
- ул. Петлякова,
- ул. Серафимовича,
- ул. 1-я,2-я Пермская,
- ул. Бестужева,
- ул. Пестеля,
- ул. Пожарского,
- ул. Мамина-Сибиряка,
- ул. Левитана,
- ул. Моисеева,
- ул. Пятигорская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),
- ул. Бадаева,
- ул. И.Федорова,
- ул. В.Котика,
- ул. С.Ковалевской,
- ул. С.Перовской,
- ул. Шатурская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),
- ул. Котовского,
- ул. Рижская,
- ул. Харьковская, д.2-61,
- ул. Камышинская, д.4-60.
Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.
В предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.