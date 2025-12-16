В ряде домов Авиастроительного района Казани временно отключат водоснабжение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Авиастроительном районе Казани 16 декабря с 9:00 будет временно прекращено водоснабжение в связи с аварийными работами на водопроводных сетях по адресу ул. Пятигорская, 67. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение продлится до полного устранения аварии и коснется домов по улицам:

ул.1,2,3,4,5-я Муромская,

ул. Зелинского,

ул. Петлякова,

ул. Серафимовича,

ул. 1-я,2-я Пермская,

ул. Бестужева,

ул. Пестеля,

ул. Пожарского,

ул. Мамина-Сибиряка,

ул. Левитана,

ул. Моисеева,

ул. Пятигорская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),

ул. Бадаева,

ул. И.Федорова,

ул. В.Котика,

ул. С.Ковалевской,

ул. С.Перовской,

ул. Шатурская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),

ул. Котовского,

ул. Рижская,

ул. Харьковская, д.2-61,

ул. Камышинская, д.4-60.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

В предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.