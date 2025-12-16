news_header_top
Общество 16 декабря 2025 08:47

В ряде домов Авиастроительного района Казани временно отключат водоснабжение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Авиастроительном районе Казани 16 декабря с 9:00 будет временно прекращено водоснабжение в связи с аварийными работами на водопроводных сетях по адресу ул. Пятигорская, 67. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение продлится до полного устранения аварии и коснется домов по улицам:

  • ул.1,2,3,4,5-я Муромская,
  • ул. Зелинского,
  • ул. Петлякова,
  • ул. Серафимовича,
  • ул. 1-я,2-я Пермская,
  • ул. Бестужева,
  • ул. Пестеля,
  • ул. Пожарского,
  • ул. Мамина-Сибиряка,
  • ул. Левитана,
  • ул. Моисеева,
  • ул. Пятигорская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),
  • ул. Бадаева,
  • ул. И.Федорова,
  • ул. В.Котика,
  • ул. С.Ковалевской,
  • ул. С.Перовской,
  • ул. Шатурская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),
  • ул. Котовского,
  • ул. Рижская,
  • ул. Харьковская, д.2-61,
  • ул. Камышинская, д.4-60.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

В предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.

