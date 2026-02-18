В ряде домов Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Авиастроительном районе Казани с 9.00 20 февраля до 6.00 21 февраля будет прекращена подача воды в связи с подключением построенных сетей водоснабжения в ж.м. «Борисоглебское» к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

ул.Авиастроителей, Вишнёвая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зелёная, Иванычева, Ивовая, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодёжная, Новая, Озёрная, Октябрьская, Переломная, Победы, Производственная, Рабочая 2-я, Садовая, Советская, Степная, Строителей, Сухорецкая, Торфяная, Школьная;

Рабочая, 1, 1Б, 1в, 1г, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11а, 11Б, 12, 13, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27Б, 27в, 27г, 28, 29, 29а, 29Б, 29в, 30, 31, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 37Б, 37в, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 45а, 45Б, 51, 63а;

3-я Рабочая, 44, 46, 48, 50;

Речная, 40, 40а;

Северная, 37, 39;

Шоссейная, 41, 41а.

Под отключение попадают 842 частных дома.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

В предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки.