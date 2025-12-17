news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 10:52

В ряде домов Авиастроительного района Казани на ночь отключат водоснабжение

Читайте нас в
Телеграм
В ряде домов Авиастроительного района Казани на ночь отключат водоснабжение
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Авиастроительном районе Казани с 22:00 17.12.2025 до 06:00 18.12.2025 будет прекращено водоснабжение в связи с аварийными работами на водопроводных сетях по адресу ул. Тэцевская, 199. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по улицам:

  • ул. Беломорская, четные номера домов от 236 до 270, нечетные номера домов от 71 до 85;
  • ул. Гудованцева – нечетные номера домов;
  • ул. Обнорского;
  • ул. Химиков.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

В предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.

#отключение водоснабжения #авиастроительный район #МУП «Водоканал»
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025