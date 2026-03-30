В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани ожидается отключение и понижение давления водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отмечается, что причиной прекращения подачи воды станет подключение водопровода на объект «Центр БПЛА» к централизованным сетям водоснабжения.

С 01:00 3 апреля до 14:00 4 апреля воды не будет в Авиастроительном районе по улицам:

– Айдарова, четные номера домов от д.№2 по д.№12, от д.№26 по д.№160/24; нечетные номера домов – 7, 7а, от д.№35 по д.№189/22;

– Ак. Павлова, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13Б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 1, 1а, 1Г/1, 1Г/2, 2А, 3, 6а, 9/1, 10/1, 10/2, 10а, 11а; 13а, 13в, 19а/2г; 32, 32/1, 36, 38, 38а, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48/1, 48/2, 48а, 50, 50а, 50Б, 50в, 50д, 50е;

– Белинского, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 29а, 29Б, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 14, 15а; 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/6, 20, 21Б, 21Б корп.1,2,4,5; 21Б/1; 21Б/4; 22, 24, 24 ст 2; 26, 28, 30, 32, 34, 36;

– Беломорская, нечетные номера домов от д.№21а до д.№69а корп.4, четные номера домов от д.№26 до д.№226;

– Блочная, все дома;

– Восход, 45, 45а, 45а корп.3,4,5,7,9,10; 48, 48 корп.2; 48а корп.1,2,3,4; 49, 49а,Б,в,г,д; 49Б корп.1, 52;

– Годовикова, 4, 6, 14, 15, 16, 1а; 4а, 8; 12, 14а, 21 корп.1; 23, 29 корп.1; частные дома от 11 до №81 (четн. и нечетн.);

– Гудованцева, 22, 22а, 50а, 26; четн. дома – от №2 по №110; нечетн. дома – 11а,11а/1,11а/2,11а/3, 15а/1, 71в;

– Дементьева, 3а, 5а, 5Б, 9, 18 корп.1; 20, 28 корп.1; 28 корп.2; 33а, 37, 1/1, 1корп. 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 37, 40, 41, 41а, 41Б, 41в, 48, 50, 57, 66, 97, 101, 110, 187; 1 литА; 1 литБ; 1литЖ; 1в корп.4; 2Б/1, 2в корп.3; 2г корп.1; 3/2, ¾, 9а,14Б, 16, 16 корп.1; 16 корп.2; 18, 20а, 20а корп.1; 22, 26, 26а, 28, 28а, 28 корп.3; 34, 39, 43, 43/1, 43а корп.1; 45, 49А корп.1; 49Б, 49Б корп.1,2; 51, 51/1, 51 корп.1; 53, 70а, 70а корп.1,2,7; 72, 72 корп.1,2,6; 72а, 72Б, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 74,

– Желябова, 2;

– Ижевская, 2, 2 корп.1; 2а, 2/2, 4а;

– Карагандинская, 6, 6а, 4а,

– Копылова, 4, 12, 14, 18, 4а, 8; 14а, 18/1,

– Короленко, дома от №115 до 120 (все корпуса),

– Ленинградская, 49а, 51а, 53а, 55а, 57а, 60, 60Б, 53а корп.1; 56а, 60а,

– Ленинградская 2-я, 4,

– Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 6/7, 8, 11 корп.1,2; 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 42а, 43, 45, 46, 47, 48, 48ж, 48и, 50, 50а, 52, 53, 54, 55, 6а, 8Б, 10, 11Б,в,г,д; 15а, 16а, 22/22, 23/3, 24, 24 корп.1; 24а, 24/2, 24/3, 26, 40, 45а, 47а, 48 корп.2; 48а; 48Б, 48в, 48г, 48д, 48е, 48е/2, 48е/3, 48/2, 48а корп.1; 50в, 50/1, 54а, 60, 60 корп.1/10а,

– Лядова, 13а, 15а, 16; 16/1,

– Максимова, 1, 1а, 1Б, 2, 3, 4А, 5, 7/6, 49, 2а, 2а/1, 4, 4Б, 6, 6а, 7а; 8, 10, 10 корп.2; 12, 12а, 14, 14а, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, 18/1, 20, 20а, 22/22, 34а; нечет. дома – от №55/15 по №123, четн. дома от №58а по 128,

– Малая Печерская, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а,

– М. Миля, все дома (кроме домов №№ 1стр, 2стр, 3стр, 4стр),

– Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 12, 14а, 14Б, 6а; 10Б; 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 18а,

– Молодежные пер., 3/23, 4, 6,

– Ново-Караваевская, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10,

– Обнорского, 30, 30 корп.1,2,3; 30а, 30а корп.1; 30а ст1; 49, 208а, 208 корп.1, 210,

– П. Витера, 43,

– Побежимова, 15/2, 17, 46, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 31; нечет. дома – от №61 по №145, четн. дома от №52 по 114,

– Пржевальского, 2, 4, 2а, 10а/60 корп.1,

– Симонова, 2Б, 6, 2, 2/1, 2/2, 2г/19а; 3; 5 ; 11а; 37а,

– Таймырская, 8,

– Тамбовская, все дома,

– Тар Урам, 1а, 3а,

– Трамвайная, 17,

– Теплично-Комбинатская, все дома,

– Тэцевская, 4, 4а, 4Б, 4в, 4д, 4е, 9а, 11Б корп.1; 13, 13а, 23, 1а корп.2,3; 5 корп.1, 5а, 5Б, 5Б корп.1; 6, 7, 7 корп.1,2,3,5; 7а, 7Б/1, 7в, 7в/2, 7в/3, 8, 8/1, 8/273; 9, 9а корп.1, 10, 10/1, 10 корп.1,3,4; 10 лит Г7; 11, 11 корп.1,2,3,4,6,7,8,10; 11а,Б; 12, 12 корп.1, 2, 3; 14, 14а, 21а корп.9; 25, 25а, 25а/1, 25Б, 208а,

– Чайковского, все дома,

– Чапаева, 42, 42а, 44, 40,

– Челюскина, нечетные номера домов от №1 корп.1 по №33а (кроме дома №33/56),

– Циолковского, все дома,

– Шадрина, 1.

В поселке Сухая река по улицам:

– Большая Заречная,

– Граничная,

– Заречная 2-я,

– Камчатская,

– Керченская,

– Лянгузова,

– Ново-Караваевская,

– П.Баранова,

– Поперечно-Большая,

– Промышленная,

– Сахалинская,

– Сухорецкая,

– Ударная;

– Вересаева – дома от №1 по №42а,

– Верхоянская – дома от №1 по №48а,

– Малая Заречная – нечетные номера домов от д.№1 до д.№13а, четные номера домов от д. №2 до д. №16;

– Пржевальского – нечетные номера домов,

– Северополюсная – частные жилые дома,

– Челюскина, четные номера домов от д.68 до д.№110а/16;

в поселке Новое Караваево: все улицы

в поселке Северный, все улицы

в поселке Грабарский по улицам:

– Астраханская,

– Астраханский пер.,

– Ашхабадская,

– Б. Армавирская,

– Глинки,

– Джамбула,

– Дунайская,

– Желябова,

– Заботина,

– Заботина пер.,

– Инвентарная,

– Карагандинская,

– Краснодонская,

– Кубанская,

– Кубанский пер.,

– Л.Шевцовой,

– Максимова,

– Маркина,

– М.Армавирская,

– Нурлатская,

– Обнорского,

– Огарева,

– Панфиловцев,

– Поперечно-Донецкая,

– Райниса,

– Рыночная,

– Станиславского,

– Таймырская,

– Тар Урам,

– Тюленина,

– Тюлячинская,

– У.Громовой,

– Ц. Мариупольская,

– Шадрина,

– Социалистическая, 14,15,16,18,18а,20, 20а.

В садоводческих обществах: «Заовражье», «Сирень», «Строитель-1», «Нарцисс», «Ягодка», «Элекон-2», «Сад №3 Казанской ТЭЦ-2», «Ветеран КАПО», «КАПО -2», «КАПО-4», «КАПО-5», «Энергетик»,«КМПО-1», «КМПО-2».

В Московском районе по улицам:

– Беломорская, четные номера домов от д.№236 по д.№260/1, нечетные номера домов – 71 от № по №85

– Выборгская, все дома,

– Выборгский пер., все дома,

– Гудованцева, нечетн. номера домов от №1 по №51,

– Желатиновая, все дома,

– Заводская, все дома,

– Обнорского, 3, 3 корп.1, 2, 3, 4, 5;

– Рахимова, все дома,

– Сосновая, все дома,

– Тэцевская, 8а, 8Б, 11Б, 11Б корп.2; 11в, 27, 27 корп.1; 28, 32/2, 34, 35, 35 корп.1; 40, дома от №175 по №223,

– Химиков, все дома (кроме 16, 102, 104, 106),

– Хлебозаводская, 1, 1 корп.1,2,3,5,7,8,9; 1/1, ½, 1/3, 3, 3 корп.1,6; 11 корп.1; 11а, 13в, 27 корп.1,2

– Ютазинская, все дома.

Также может наблюдаться понижение давления (ориентировочно вода будет по 4-й этаж) или кратковременные отключения водоснабжения по следующим улицам:

– Беломорская, 1/31, 5, 6, 7/14, 8/18, 9/17, 10/19, 15/40, 17/37, 18а, 21а, 11, 13, 13а, 22, 22а, 24, 31

– Дементьева, 3, 5, 7, 7а, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 1, 7а корп.1,2; 7Б, 27а, 29Б, 33Б, 33В,

– Дунайская, 16,

– Кольцевая, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 1¼, 12, 14, 16, 18/6,

– Копылова, 11,13, 13а, 15,

– Лечебная, 7, 7 корп.1, 2; 7 корп.3, 7а, 7а корп.1, 2; 7Б, 10/8, 12, 14, 14/1, 18,

– Ленинградская, 15/30, 17а, 19, 19в, 21, 22, 23, 25/36, 31/1, 17, 19б, 20, 21/1, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27 корп.1,2,3;27а, 27Б, 3½,

– 2-я Ленинградская, 4, 8, 10, 12, 14, 6,

– Лукина, 1, 5, 7а, 9а, 11а, д.– 3, 5а; 5Б,

– Максимова, 27, 29, 31, 33, 36/25, 37Б, 39, 40, 40а, 41, 42/12, 43/11, 45а, 48, 56/33, 27а, 27Б, 31а, 31а/1, 33а, 33Б, 34/24; 34а, 45а/1, 46, 47/34, 47/2, 47 корп.1, 47а, 50,

– Побежимова, 24, 30/15, 32а, 34а, 36, 41а, 49, 55а, 26а, 28, 32, 32Б, 40, 41а/1, 42, 47а, 47/1

– Социалистическая, 3, 7, 9, 11/14, 12/16, д.– 2, 4/11,5, 6/18, 8/1, 8/10,

– Симонова, 15, 19/20, 17,

– Чапаева, 2, 8, 9/17, 10, 11/43, 12/42, 13, 14/17, 15, 16, 18/8, 19/10, 20/19, 21, 3а, 3а корп.1; 5, 5 корп.1, 6, 6Б,

– Челюскина, 14/11, 16/12, 17, 24, 26, 28, 31, 33/56, 35, 37/17, 38, 40/15,42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 9, 11, 13, 15, 19/2, 21, 21а, 23, 24а, 25, 27 литА; 27в, 30, 30 корп.1; 35а, 35а корп.1;43, 45, 47/34, 48а, 51.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.