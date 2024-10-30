В РВИО эксперты обсудили патриотическое воспитание молодежи

Фото предоставлено пресс-службой отделения РВИО в РТ

Сегодня, 30 октября, в зале интерактивной выставки «Россия — моя история» состоялся круглый стол, организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО), на тему «Сохранение исторической памяти как основа патриотического воспитания молодежи». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения РВИО.

На мероприятии присутствовали активисты молодежных и патриотических организаций, представители учебных заведений, а также эксперты в сфере образования и патриотического воспитания, объединенные общей целью — привить молодому поколению уважение к истории и культивировать патриотические ценности.

Модератором круглого стола выступил Тимур Камалетдинов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан и исполнительный директор регионального отделения РВИО в Татарстане. Он открыл встречу, подчеркнув важность патриотического воспитания для формирования гражданской ответственности среди молодежи, и отметил, что такие встречи укрепляют интерес молодежи к изучению истории и способствуют обмену опытом.

Одним из ключевых направлений дискуссии стало применение современных технологий в образовательных проектах. Руслан Шигабуддинов, депутат Государственного Совета РТ и руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Татарстана, поделился планами по созданию выставки с виртуальной реальностью, посвященной Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют молодому поколению глубже погружаться в историю.

«Историческая память — это фундамент патриотизма, и важно, чтобы молодые люди могли познавать её через доступные и увлекательные форматы», — отметил Шигабуддинов.

Продолжая разговор, председатель Молодежного парламента РТ Дамир Нургалиев рассказал о результатах работы своей команды в патриотических проектах. Вспоминая слова наставника по боксу, в контексте сложных времен и неурядиц он поделился: «Нельзя опускать руки, так как пропустишь все самое интересное». Спикер подчеркнул, что для сохранения исторической памяти и уважения к прошлому важно действовать с энтузиазмом и непрерывно прилагать усилия.

Александр Александров из Военно-исторического музея Великой Отечественной войны Казанского Кремля рассказал о форуме «Цифровая история», направленном на изучение истории с использованием цифровых технологий. Он отметил, что такие проекты помогают молодежи не просто изучать события прошлого, но и взаимодействовать с ними в формате, близком к их реальности.

«Цифровая история — это способ сделать прошлое интересным и доступным для молодых людей», — подчеркнул Александров.

Член координационного совета «Поискового Движения России» в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов добавил, что поисковая работа — это мощный инструмент патриотического воспитания, который позволяет молодежи ощутить свою связь с историей и принять участие в сохранении памяти о подвигах предков.

Также в круглом столе приняли участие Александр Коноплев, председатель Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение "Отечество " Республики Татарстан», Дмитрий Литвинов, директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», Диляра Рамазанова, специалист отдела гражданского патриотизма Министерства молодежи РФ, и Семен Федотов, ведущий советник отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки.

Участники подчеркнули, что сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма требуют комплексного подхода и взаимодействия между образовательными, культурными и общественными институтами.