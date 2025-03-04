В «Рувики» появился раздел о детской безопасности

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» и ее партнеры –эксперты Альянса по защите детей в цифровой среде создали раздел о детской безопасности. В нем собраны материалы об угрозах и осознанном поведении в интернете.

«Мы благодарны Альянсу по защите детей в цифровой среде за возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в Сети. Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности», – заявил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Специалисты альянса будут верифицировать материалы о правилах поведения в цифровом пространстве России, что повысит доступность этой информации для широкой аудитории. Первые верифицированные статьи об интернет-угрозах и кибергигиене уже можно найти на страницах «Рувики».

Это, в частности, интернет-мошенничество (электронное мошенничество), Даркнет (англ. DarkNet, также известен как «Скрытая сеть», «Темный интернет»), онлайн-груминг (кибергруминг) – преступная сетевая активность по установлению эмоциональной связи с ребенком.

Доступны материалы о таких понятиях как овершеринг, темные паттерны, интернет-травля, кибертравля, кибербуллинг. А также экспертные данные о зависимости от компьютерных игр и интернет-зависимости.

«Современные дети и подростки проводят в интернете значительную часть своей жизни, и наша задача – сделать это пространство максимально безопасным. Сотрудничество с "Рувики" позволит не только распространять проверенные знания о цифровых угрозах, но и формировать культуру осознанного и ответственного поведения в Сети. Чем больше родителей и детей будут понимать, как защищать себя в цифровой среде, тем меньше рисков останется для мошенников, кибербуллеров и других угроз», – выразила уверенность Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Проект интернет-энциклопедии «Рувики» был анонсирован на Российском интернет-форуме-2023. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей, где профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главные официально заявленные ценности площадки – удобство, открытость, нейтральность, достоверность информации.