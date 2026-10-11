В русском языке насчитывается 49 слов, состоящих из одной буквы – филолог

В русском языке насчитывается около 33 существительных, состоящих из одной буквы, а также однобуквенные предлоги, частицы, междометия, союзы и местоимение. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

По словам филолога, однобуквенные существительные используются для обозначения букв алфавита. Например, при объяснении правописания можно сказать: «на конце пишем “ь”; в корне “д”, а не “т”».

К однобуквенным предлогам относятся «в», «к», «с» и «у». Среди частиц встречаются «б» – сокращенный разговорный вариант «бы», и «ж» – вариант «же».

Кроме того, в русском языке есть междометие «э», а буквы «а» и «и» могут выступать в роли союзов, междометий и частиц. Единственное однобуквенное местоимение – «я».