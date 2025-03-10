В Русско-Немецкой Швейцарии прошла первая весенняя экскурсия

Первая экскурсия по территории Русско-Немецкой Швейцарии прошла сегодня в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, экоактивист Тимур Ескараев.

«Русско-Немецкая Швейцария вызывает большой интерес. Многие люди, даже пожилые жители Казани, открывают эту территорию для себя впервые. Но основной приток посетителей - это молодежь с разных районов города и Татарстана. Иногда на такие экскурсии собирается более ста человек», - отметил он.

Фото: © Тимура Ескараева

Экскурсии по особо охраняемой территории проводят биологи, экологи, орнитологи. Здесь есть немало интересных мест: загадочный тоннель, родник, купель, бетонный арт-объект с изображением женщины, который расписал уличный художник Дамир Бозик, Черный ручей и Солдатский пляж. В прошлом году Дирекция парков и скверов установила в Русско-Немецкой Швейцарии 10 информационных табличек и стендов, которые помогают посетителям легко найти главные достопримечательности.