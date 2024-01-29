В Русско-Немецкой Швейцарии прошла первая в этом зимнем сезоне акция «Снежные фонари»

Около 200 казанцев собрались на первом празднике снежных фонарей в Русско-Немецкой Швейцарии в минувшие выходные.

Участники акции вечером зажгли свечи на берегу Казанки. Этот праздник символизирует ожидание прихода весны, рассказал организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Мы собрались вместе у реки, чтобы зажечь свечи в фонарях, слепленных из снега. Этот процесс символизирует начало роста продолжительности светового дня, скорое возрождение природы. На мероприятии собралось около 200 человек, которые смастерили более 50 фонарей», – отметил он.

Ескараев добавил, что такая акция в Казани на берегах Казанки проводится ежегодно. Она полюбилась горожанам, которые приходят на праздники вместе с детьми. Люди отдыхают на свежем воздухе и делают красивые семейные фото на память в живописных уголках природы.