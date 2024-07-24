В Русско-Немецкой Швейцарии открыли новый экомаршрут

Пройти по экомаршруту и насладиться природными красотами Русско-Немецкой Швейцарии в Казани теперь можно благодаря установленным инфостендам и табличкам с навигацией. Они рассказывают о достопримечательностях места, его ценности, и помогают сориентироваться на территории более 322 га.

Экскурсию по ООПТ провели для всех желающих представители Дирекции парков и скверов Казани и экоактивисты. На вечерней прогулке собралось около сотни человек.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-ирформ»

«За последние четыре года большое количество казанцев узнало о достопримечательностях этой природной территории и сюда увеличился поток людей. Появилось много информации в соцсетях. Люди приходят и попадают в ступор. Они попадают в лес, в котором можно увязнуть в распутицу и даже заблудиться», - сообщил экоактивист, член Всероссийского общества охраны природы в РТ, основатель сообщества «Защита Казанской Швейцарии» Тимур Ескараев.

Он отметил, что на громадной природной территории есть немало интересных мест – загадочный тоннель, родник и купель, бетонный арт-объект, который расписал уличный художником Дамир Бозик, Солдатский пляж, но новичкам их найти непросто.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Так возникла идея изготовить информационные знаки с навигацией. Их активисты смастерили своими руками из природных материалов. Кроме того, здесь установлены таблички, напоминающие людям о запрете оставлять мусор, разжигать костры и заезжать на охраняемую территорию на авто и мототранспорте.

«Дирекция парков и скверов занимается Стратегией развития Казанки с 2021 года. Мы понимаем, что есть запрос на защиту природы, активацию территорий в черте города на маршруте от Голубых озер до Волги. Русско-Немецкая Швейцария – ключевая территория. Мы познакомились с сообществом активистов, которые очень бережно относятся к ней», - рассказала «Татар-информу» куратор набережных Казанки «Дирекции парков и скверов» Асия Гиззатуллина.

По ее данным, на ООПТ какие-либо работы по благоустройству не панируются. Максимум, что здесь может появиться, это дополнительные экотпропы, мусорные урны и баки, да и то не в этом году.

Природный парк носит статус особо охраняемой природной территории: водно-болотные угодья, краснокнижные растения, лес, заливные луга и стоянки древних людей — и все это находится в центре города. Пройти по экомаршруту можно за 2,5 – 3,5 часа. Всего на территории установлено 10 новых табличек. Кроме того, в двух местах есть информационные стенды.