В Русско-Немецкой Швейцарии прошел первый весенний субботник

Первый весенний субботник прошел сегодня на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков.

«Первый субботник проходит на участке около родника. За зиму здесь скопился мусор. Несознательные люди его оставили в зарослях редкого растения – норичника теневого», – отметил он.

Жители Казани собрали в мешки для мусора выброшенную бумагу, упаковку и пластик и вывезли в город для последующей утилизации.

«Наверняка у вас есть любимые места для прогулок. Сейчас снег тает, и самое время убрать накопившийся за зиму мусор», – обратился Бортяков к жителям Казани.