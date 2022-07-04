Внук народной артистки РТ благоустраивает родник в Русско-Немецкой Швейцарии

Казанские активисты приступили к благоустройству родника на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Место, пользующееся популярностью у дачников и горожан, оказалось засыпано мусором. Работы по его очистке и обновлению проводятся по инициативе внука народной артистки РТ Гульзады Сафиуллиной Аммара Аль-Анси.

«Сейчас территория возле родника неудобна для подхода людей. Активисты составили проект, нарисовали рендоры. Сейчас мы выкорчевываем кирпичи и обломки кусков бордюров. Далее вымостим дорогу булыжником и камнями. Планируем облагородить место для забора воды», – сообщил один из организаторов акции Тимур Ескараев.

Как уже было отмечено, благоустройство родника проводится по инициативе активиста Аммара Аль-Анси. Проект был разработан с участием ландшафтных дизайнеров Елены Грызуновой и Аделя Базукова. Участники акции уже собрали скопившийся возле родника мусор, а в дальнейшем планируют расчистить близлежащую территорию от зарослей борщевика Сосновского.

«Планируем почистить берег от сорняков, благоустроить тропинку речным камнем. Поставим табличку с информацией об истории родника и составом воды. Там минерализованная вода, лечебная, но ее нежелательно пить часто», – отметил Аммар.

Он поделился, что еще в пятилетнем возрасте участвовал в восстановлении родника в родной деревне бабушки Гульзады Сафиуллиной – в селе Шека Арского района. Аммар и сейчас поддерживает источник в хорошем состоянии, а в августе планирует вновь провести его реконструкцию.

«Я родился и вырос в Казани, неравнодушен к природе города. В конце зимы меня пригласили на встречу экоактивистов аграрного университета, и мы генерировали идеи для города. Тогда пришла идея найти и восстановить родники в черте города», – продолжил рассказ активист.

Он участвовал в конкурсе «100 лидеров Татарстана», одним из этапов которого стал «Соль Земли». Участникам нужно было найти людей, бескорыстно делающих добрые дела, и помочь им.

«Я вспомнил об идее с родниками и намерении их возрождать. Связался с казанскими активистами Тимуром Ескараевым и Антоном Бортяковым, спросил про родники. Они рассказали о родниках Русско-Немецкой Швейцарии, мы сходили на место, увидели, что рядом с родником лежат шины, тропинка выложена из строительного мусора. К тому же мне рассказали, что у родника большая история, его водами пользовались жители древнейшего на территории Казани поселения несколько тысяч лет назад», – отметил собеседник «Татар-информа».

В августе житель Казани планирует заняться реконструкцией родника в родной деревне бабушки.

«Для нее это очень важно. В городе много людей, а там небольшая деревня. В дома провели водопровод, поэтому родниками не пользуются. Без ухода они приходят в плохое состояние», – пояснил спикер.

В дальнейшем он планирует заняться благоустройством других родников в Русско-Немецкой Швейцарии, а также в других местах Казани.