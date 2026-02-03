В РУСАДА сообщили, что конькобежка Фаткулина отбывала дисквалификацию за допинг

Фото: из личного архива Ольги Фаткулиной

Сегодня РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) дисквалифицировал за допинг призера Олимпийских игр конькобежку Ольгу Фаткулину. Об этом агентство сообщило у себя на официальном сайте.

Фаткулину отстранили на 12 месяцев с 28 октября 2025 года. Однако с учетом отбытого времени, с 3 декабря 2024 года, срок дисквалификации уже истек. При этом ранее официально эта информация не была обнародована. В декабре 2024 года сообщалось, что спортсменка пропускает соревнования по личным причинам.

В декабре и январе текущего сезона 36-летняя Фаткулина принимала участие на Кубке России.

Ольга Фаткулина является серебряной призеркой Олимпийских игр-2014 в Сочи на дистанции 500 метров, а также чемпионкой мира на 1000 м и трехкратной чемпионкой Европы.