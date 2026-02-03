news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2026 13:04

В РУСАДА сообщили, что конькобежка Фаткулина отбывала дисквалификацию за допинг

Читайте нас в
Телеграм
В РУСАДА сообщили, что конькобежка Фаткулина отбывала дисквалификацию за допинг
Фото: из личного архива Ольги Фаткулиной

Сегодня РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) дисквалифицировал за допинг призера Олимпийских игр конькобежку Ольгу Фаткулину. Об этом агентство сообщило у себя на официальном сайте.

Фаткулину отстранили на 12 месяцев с 28 октября 2025 года. Однако с учетом отбытого времени, с 3 декабря 2024 года, срок дисквалификации уже истек. При этом ранее официально эта информация не была обнародована. В декабре 2024 года сообщалось, что спортсменка пропускает соревнования по личным причинам.

В декабре и январе текущего сезона 36-летняя Фаткулина принимала участие на Кубке России.

Ольга Фаткулина является серебряной призеркой Олимпийских игр-2014 в Сочи на дистанции 500 метров, а также чемпионкой мира на 1000 м и трехкратной чемпионкой Европы.

#конькобежный спорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от поставок российской нефти

Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от поставок российской нефти

2 февраля 2026