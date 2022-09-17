В Румынии рассказали, кому и какие территории должна отдать Украина

Украина сейчас находится в «неестественных границах». Чтобы прекратить действующий и возможные будущие конфликты, она должна отдать «не свои» территории России, Румынии, Венгрии и Польше. Таким мнением в эфире канала Digi24 поделился экс-глава МИД Румынии Андрей Марга. Об этом сообщает ТАСС.

Во время презентации своей книги он отметил, что мир столкнулся с «совершенно особой ситуацией». «Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Закарпатье — Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии, Донбасс и Крым — России. Это территории других стран», — подчеркнул бывший министр.

По его мнению, сложившуюся ситуацию не решить переговорами и соглашения. До тех пор, пока Киев не вернет странам их территории, «Европе не будет покоя».

«Нужно, чтобы сверхдержавы — США, Китай, Россия — и ЕС договорились о новой структуре безопасности в Европе и в мире. Пока нет этой структуры безопасности, <...> не будет возможна демократизация ни на Украине, ни в остальном мире», — полагает Марга.

Он добавил, что, несмотря на территориальные претензии, Румыния не должна вмешиваться в конфликт. Тем более что она обеспечена ресурсами, которые помогут ей избежать энергетического кризиса.